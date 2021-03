Rallentano casi positivi e tornano a risalire comuni Covid free: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Comuni Covid free in leggera ripresa e situazione generale simile a settimana scorsa, con casi in graduale rallentamento. A delineare tutto ciò la mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia su tutto il Biellese.

Tinte più o meno chiare in gran parte del territorio, con numeri stabili in diverse realtà come Cerrione (11), Dorzano (4), Gaglianico (9), Massazza (5), Mottalciata (7) e Ponderano (23). Dati in risalita rispetto a sette giorni fa a Biella (da 146 a 162), seguita a ruota da Andorno Micca (da 14 a 23), Bioglio (da 2 a 6), Crevacuore (da 2 a 6), Masserano (da 6 a 8), Mongrando (da 25 a 29), Occhieppo Inferiore (da 10 a 12), Pollone (da 4 a 7), Pralungo (da 3 a 6), Pray (da 3 a 6), Sandigliano (da 12 a 15), Tollegno (da 5 a 9), Verrone (da 11 a 15) e Viverone (da 6 a 8).

Arretra il Covid, invece, a Benna (da 11 a 6), Candelo (da 30 a 25), Cavaglià (da 25 a 20), Coggiola (da 7 a 5), Cossato (da 49 a 47), Graglia (da 4 a 2), Piatto (da 12 a 2), Quaregna Cerreto (da 10 a 7), Ronco Biellese (da 14 a 9), Salussola (da 8 a 6), Valdilana (da 54 a 53) e Vigliano Biellese (da 43 a 30).

Dopo alcune settimane tornano ad aumentare i comuni liberi dalla presenza del coronavirus: martedì scorso erano 12, ora sono 15. Nello specifico, sono Borriana, Callabiana, Camandona, Caprile, Castelletto Cervo, Curino, Magnano, Muzzano, Netro, Piedicavallo, Rosazza, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo e Zimone.

Infine, salgono a 59 le realtà comunali che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 29 marzo.