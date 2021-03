Cossato, lavori sugli impianti: ecco le vie interessate

Nuova serie di lavori sugli impianti elettrici di Cossato. A darne notizia il sito del Comune: “ENEL-Distribuzione informa che l'erogazione dell'energia elettrica verrà interrotta venerdì 2 aprile, dalle 08.45 alle 15.45, in via Mazzini ai numeri civici da 21 a 51, e via Lamarmora, ai numeri civici dispari da 1, 3 e 7. L'interruzione interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.