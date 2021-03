Motivazioni di razza: Cani appagati, cani felici. Parla l'esperto Paolo Borri

Le motivazioni di razza sono le esigenze site nel patrimonio genetico del

cane, e rappresentano una buona metà della loro struttura caratteriale;

l’altra metà è composta invece dalla loro storia e dalle loro esperienze. È

molto importante saper soddisfare ogni esigenza del cane e, per farlo, sarà

necessario aiutarlo a sviluppare e ad utilizzare la sua dote innata,

soprattutto in base alla razza o al tipo di incrocio (qualora fosse un

meticcio, ad esempio, queste esigenze vanno esaudite per il suo benessere

psicofisico).



Naturalmente un Jack Russell avrà esigenze decisamente diverse rispetto ad

un Mastino Napoletano, ma più impariamo a riconoscerle e più sarà

equilibrato il rapporto con il nostro amico a quattro zampe. Infatti, molti

dei comportamenti che lamentiamo nei loro confronti, spesso sono proprio

creati dalla frustrazione nata nel non poterle soddisfare.

Torniamo all’esempio del Jack Russell: spesso non compreso e sottovalutato,

è bene ricordare che si tratta di un cane da caccia, un terrier con alta

motivazione predatoria; il suo lavoro è quello di inseguire, stanare

selvatici anche più grandi di lui come le volpi, scavando e afferrandoli,

spesso anche uccidendoli. Caratterialmente sono agonistici e competitivi,

hanno una reattività sopra la media, una motivazione naturale e fortissima.

Quindi, può essere solo un cane da compagnia, da tenere in appartamento, per

molte ore al giorno? Ovviamente no. Molti proprietari però compiono questo

errore, subendo spesso danni alla propria casa (mobili rosicchiati come da

castori) e portando a spasso un cane che tira moltissimo al guinzaglio. Per

questo è importante assecondare le sue motivazioni: portarlo fuori almeno

tre volte al giorno, e non solo per i bisogni, ma possibilmente per un’ora

di passeggiata di qualità, in un bosco, lasciare che esplori, annusi, scavi,

socializzi e giochi. Quindi, prima di adottare un Jack Russell, bisogna

essere ben consapevoli di queste sue esigenze, di sapere che ‘cane piccolo’

non è un sinonimo di ‘cane da divano’.



Qualunque cane abbiate, provate a conoscere la sua storia pregressa, a

scoprire se le sue motivazioni genetiche non sono soddisfatte; altrimenti

sarà costretto a pensarci da solo, nei modi più disparati, esibendo

comportamenti spesso a noi non graditi. Per cui, cercate di comprenderlo e

dategli ciò di cui ha bisogno, e sarà un cane equilibrato, soddisfatto e

felice.