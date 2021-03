Regione, domani in aula bilancio previsione. Mosca: “Nonostante Covid, si lavora per dare risposte ai cittadini”

Domani entrerà in aula il bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Piemonte. Il documento ha come riferimento l’assestamento approvato a fine anno e, con la sua presentazione, mette in sicurezza le spese obbligatorie e l’ordinaria amministrazione. Il bilancio 2021 pareggia complessivamente sulla cifra di euro 18,8 miliardi ma, al netto delle anticipazioni di liquidità e delle partite di giro, ammonta a 11,8 miliardi, di cui 8,7 destinati alla sanità.

“La situazione dell’Ente purtroppo non è ottimale – spiega il consigliere regionale Michele Mosca in una nota stampa - La Regione ha 6,5 miliardi di euro di disavanzo, rate di mutui ereditati in aumento, questioni legate alla liquidità che devono essere rispettate e capacità di indebitamento pari a zero. Tuttavia abbiamo cercato di dare soddisfazione a tanti settori in base alla disponibilità finanziaria, tra cui, vale la penda di ricordare che sono stati allocati 2 milioni per il trasporto pubblico locale, 1 milione per i servizi sanitari extra lea, 100.000 sul capitolo usura per aiutare gli imprenditori in difficoltà, 100.000 per contrastare le truffe anziani e 30.000 per le città Creative Unesco tra le quali rientra anche Biella. Abbiamo potenziato la medicina territoriale con un impegno economico di 10 milioni, rifinanziato la Legge 18 con 9 milioni per supportare i comuni a effettuare interventi di manutenzione sul patrimonio e 2 milioni sono destinati alle province, sono aperti i bandi per il sostegno alle attività sportive agonistiche, quello dedicato al PSR forestale e al bonus montagna per gli operatori colpiti dalla crisi Covid”.

Mosca ammette che “il perdurare della pandemia purtroppo non ci ha permesso di indirizzare le risorse che avremmo voluto ai progetti per far crescere il Piemonte ma dopo circa un mese di confronto in commissione e grazie anche all’atteggiamento costruttivo di parte delle opposizioni, ritengo si sia fatto un buon lavoro che garantisce stabilità alla Regione e soddisfa le esigenze individuate come prioritarie. Per far fronte alla nuova ondata di Covid e tornare quanto prima alla normalità stiamo lavorando per ottenere un maggior numero di dosi dal Governo in modo da arrivare a 20 mila somministrazioni al giorno. Nonostante il periodo complicato mi sento di affermare che questa amministrazione sta lavorando bene, al massimo delle possibilità per dare risposte concrete ai cittadini”.