PD Cossato, successo per l’assemblea di circolo: “Partito vivo, ok convinto a linea del segretario Letta”

Grande soddisfazione dalla segreteria del PD di Cossato per il successo ottenuto nella prima assemblea di circolo, avvenuta giovedì scorso tramite la piattaforma digitale .

“L’assemblea, che aveva come argomento principale i 21 punti di programma indicati dal neo segretario Letta, si è svolta in un clima sereno di confronto visto che da inizio pandemia era la prima volta che gli iscritti e i simpatizzanti del partito potevano vedersi in faccia, sebbene non fisicamente – spiegano dal PD Cossato in un post sulla propria pagina Facebook - La consapevolezza di essere riusciti a riunire cosi tanti concittadini davanti un computer in un momento particolare della nostra vita quotidiana fa pensare ad un partito vivo. Durante il dibattito è emersa la grande condivisione della platea per la linea del neo segretario che, seguendo la strada già tracciata dal suo predecessore Zingaretti , pone le basi per cui i circoli siano risorsa imprescindibile per il futuro del partito; inoltre, con la parità di genere e la segreteria allargata la cui parola d’ordine è tutti ‘Insieme’ vuole consolidare il Partito Democratico come primo partito di sinistra con una conduzione democratica senza un leader predominante. La segreteria , i consiglieri e la direzione del Circolo PD di Cossato ringraziano tutti i partecipanti all’assemblea dandogli appuntamento per nuovi incontri".