Consiglio comunale Candelo, l'intervento dei consiglieri Belossi e Ceria

Riceviamo e pubblichiamo:

"Consiglio comunale del 25 marzo in cui si è discusso il bilancio 2021 e il documento unico di programmazione 2021-2023, tema principale della riunione, e su cui abbiamo fatto osservare come ci aspettasse di più sul fronte degli investimenti per le manutenzione del paese e del Ricetto, bisognosi di interventi su più fronti come anche, sempre più spesso, i candelesi segnalano pubblicamente attraverso i social. Problematiche sentite e disattese dall'amministrazione, come anche la mancanza di illuminazione in molte zone del paese ed intorno al borgo medievale. Staremo a vedere se, come promesso dall'assessore ai lavori pubblici, finalmente dopo anni di buio è davvero in dirittura di arrivo un progetto specifico per illuminare nuovamente le zone sprovviste da troppo tempo.



Non abbiamo fatto mancare, ancora una volta, come gruppo Candelo Città Possibile, tutte le nostre perplessità sul fatto che non ci siano stati interventi più ampi sul fronte degli aiuti/agevolazioni alle attività commerciali e produttive colpite dalla pandemia e che ancora dovranno, purtroppo, soffrire. In particolare ci si aspettava un intervento concreto sulla Tassa Rifiuti e non lo spostamento di un mese della prima rata (dal 30/04 al 31/05) come avvenuto l'anno passato. Ci si aspettava molto di più come lo spostamento di più mesi o l'idea di intervenire con una riduzione sostanziosa per tutte le attività che hanno dovuto, obtorto collo, tenere abbassate le saracinesche sgravando la parte di tassa per i mesi di chiusura.