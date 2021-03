Candelo, sì a bilancio previsione. Gelone: “Quasi 2 milioni nel 2021 per interventi come asfaltature ed efficientamento”

A Candelo, nell'ultima seduta consiliare, è stato approvato il bilancio di previsione. A spiegare l'importante documento l'assessore alle Finanze Lorena Valla: “Nel bilancio 2021/2023, malgrado si registrino minori entrate extratributarie, le tariffe dei servizi ai cittadini non hanno subito aumenti e manterranno lo stesso livello qualitativo; nessun taglio ai servizi, rispettando tuttavia priorità contingenti create dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Voglio menzionare in particolare la scelta dell’assorbimento dell’aumento del costo per i buono pasto della mensa nel periodo novembre 2020-giugno 2021 con uno stanziamento di 22.116mila euro. Questo ci permette di togliere il peso del maggior costo dalla spesa a carico dalle famiglie".

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Paolo Gelone che, su Facebook, scrive: “Per il 2021 prevediamo anche investimenti pari a 1 milione e 619.440mila euro. Tra le opere che intendiamo realizzare non mancheranno interventi di asfaltatura sulle strade e altri interventi strutturali tra cui l'efficientamento su strutture pubbliche al fine di ridurre i costi di gestione”.