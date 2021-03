Dal Nord Ovest - Escursionista con le ciaspole finisce in un crepaccio, trasportato al Pronto Soccorso

Si è concluso da pochi minuti un intervento del Soccorso Alpino valdostano in Valsavarenche, per la segnalazione di un escursionista con le ciaspole caduto in un crepaccio. L’incidente è avvenuto alle ore 12.30 circa, lungo la traccia che va dal rifugio Chabod al Gran Paradiso, a quota 3400 mt circa. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso. Illeso il compagno di gita, che ha dato l’allarme.