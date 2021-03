Viaggiavano con 8 chili di droga nascosti nel pacco di un corriere, doppio arresto a Vigliano

Erano già da tempo nel mirino della sezione operativa della compagnia di Biella, ma sono stati fermati nel corso di un servizio di controllo e prevenzione sul territorio. È così che nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato due uomini, a Vigliano: in un comune pacco di un corriere indirizzato a uno dei due e tenuto in auto, avevano nascosto 8 chili di marjuana suddivisa in altrettanti blister sottovuoto. A quel punto, colti in flagranza di reato, sono scattate le manette per entrambi. Accusati di spaccio di droga, sono ora in attesa del processo.