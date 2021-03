Papà di tre figli muore a 59 anni, un'altra tragedia sconvolge il Biellese

Tragedia a Valdilana per l'improvvisa scomparsa di Giacomo Giardino, mancato prematuramente all'età di 59 anni. A stroncarlo un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Volto noto in paese, ha lavorato per circa 10 anni alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca ed era padre di 3 figli.

Venerdì si è tenuto l'ultimo saluto, alla presenza di amici e conoscenti che si sono stretti al dolore della famiglia. Un'altra giovane vita spezzata prima del tempo, a pochi giorni dalla morte di un altro giovane padre (clicca qui).