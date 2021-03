Mongrando, il videomessaggio dell'assessore Nasso: “Denunciare sempre abusi e violenza”

Denunciare sempre gli abusi e la violenza. Questo il videomessaggio che ha voluto rivolgere l'assessore ai Servizi Sociali del comune di Mongrando Luisa Nasso, immediatamente condiviso sui canali web ufficiali.

“Durante il lockdown sono aumentate le violenze di genere e gli abusi sulle donne – spiega - Non esiste un vero e proprio protocollo in Italia che permette di riconoscere chi viene abusato, rispetto ad altri paesi come Francia, Canada, Belgio, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Ricordo a tutti quanti che ci sono i numeri di emergenza 112 e 1522. Aiutiamo perché chi viene abusato difficilmente denuncia”.