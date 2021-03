Occhieppo Inferiore celebra la neocentenaria Anna Bersano

Grande traguardo per Anna Bersano, cittadina di Occhieppo Inferiore che a inizio marzo ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, essendo nata il 2 marzo 1921. E a festeggiarla non sono stati soltanto i suoi famigliari ma anche il sindaco Monica Mosca, che per l'occasione ha voluto portarle personalmente gli auguri e omaggiarla con un mazzo di fiori da parte di tutta l'amministrazione comunale. L'incontro è avvenuto una decina di giorni dopo il suo compleanno, poco prima che scattasse la zona rossa. In foto anche Anna Longhini, la nipote della centenaria occhieppese.