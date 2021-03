Domenica delle Palme, messa con il vescovo Roberto Farinella al Duomo di Biella FOTO

È iniziata con la Domenica delle Palme la Settimana Santa di celebrazioni alla cattedrale di Santo Stefano di Biella. La messa è stata celebrata dal vescovo di Biella Roberto Farinella nella mattinata di ieri, 28 marzo. Tra i fedeli presenti, tanti con il rametto d'ulivo pronto per ricevere la consueta benedizione, c'erano anche i Vigili del Fuoco, che hanno portato un ramo d'ulivo da far benedire in segno di protezione.