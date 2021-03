Arrivano le escursioni ecologiche by Macchie: “Riscopriamo Biellese raccogliendo i rifiuti abbandonati”

“Perché non dedicare tre ore al mese del proprio tempo per la pulizia dei nostri innumerevoli sentieri riscoprendo le nostre bellezze?”. A domandarselo Marco Macchieraldo che, da qualche settimana, ha dato inizio ad una serie di appuntamenti che uniscono la cura dell'ambiente e l'escursionismo nei luoghi più suggestivi del Biellese.

“Già un paio di anni fa mi trovavo con qualche amico per raccogliere le immondizie che la gente abbandonava nei sentieri di montagna – spiega la guida biellese – Dopo qualche tempo, ho deciso di riattivarmi. Da qui il mio appello: evitiamo di gettare ogni tipo di rifiuto e portiamolo a casa”. Così, il 2 marzo scorso, il “Macchie” si è munito di guanti e apposito bidone a tracolla per raggruppare tutto ciò che ha ritrovato a terra: dalle bottiglie in vetro e plastica, passando per le mascherine chirurgiche e residui vari fino ad arrivare agli pneumatici per auto.

“Credo che la gente debba essere educata – afferma Macchieraldo – Inoltre, il Biellese pulito piace di più ai turisti e attrae maggiori visitatori. Da qui, l'idea di un'escursione ecologica il primo martedì di ogni mese, dopo opportuna segnalazione al Comune dove si opera. Ora che siamo in zona rossa, agirò in solitaria aspettando che la nostra regione cambi colore. Non appena le condizioni lo consentiranno chi vorrà potrà accompagnarmi nel rispetto delle norme anti-Covid e darmi supporto morale nella raccolta di cui mi occuperò personalmente".