Prosegue a Valdilana la campagna vaccinazione, i volontari scendono in campo

Il volontariato si attiva a Valdilana, in occasione della campagna vaccinale, che è andata in scena all'ASL di frazione Ponzone che ha visto presente anche l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Rispettando le norme anti-Covid, gli anziani hanno atteso pazientemente il proprio turno prima di essere vaccinati opportunamente dal personale sanitario presente.

La campagna vaccinale continuerà nei giorni a seguire: il 1° aprile, dalle 9 alle 14, con i volontari del Fondo Edo Tempia; 2 aprile, dalle 14 alle 19, con i volontari dell'AVIS di Trivero; 3 aprile, dalle 9 alle 19, con i volontari dell'ANC e dell'ANA Trivero; stesso programma per domenica 4 aprile mentre il giorno di Pasquetta le vaccinazioni avranno luogo dalle 14 alle 19 con i volontari del Fondo Edo Tempia. Si continuerà nella giornate di 6 aprile (dalle 9 alle 14, con i volontari dell'associazione Delfino Trivero) e 7 aprile, dalle 14 alle 19, con i volontari dell'AVIS Trivero.