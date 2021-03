Lavori di efficientamento energetico a Miagliano, infissi sostituiti in Comune e ufficio postale

Nuovi interventi a Miagliano. Sono partiti i lavori di efficientamento energetico dello stabile di Piazza Martiri che ospita il Comune e l’ufficio postale, entrambi di proprietà dell’Ente, con la sostituzione degli infissi.

“Un’operazione attesa e che migliora notevolmente le condizioni di confort abitativo degli uffici, riducendo drasticamente la forte dispersione di calore, causata dagli obsoleti infissi precedentemente installati e che mitiga nel contempo le spese di riscaldamento, grazie ad un miglior isolamento – spiega il sindaco Alessandro Mognaz - I manufatti installati sono infatti di ultima generazione a triplo vetro ed in grado quindi di garantire standard tecnici molto elevati”.

Questo adeguamento segue a distanza di pochi mesi la sostituzione della centrale termica del Comune e del correlato sistema di monitoraggio e regolazione da remoto, ossia il controllo e la gestione del comfort climatico degli ambienti, che può avvenire anche a distanza da vari device e tramite APP in dotazione agli amministratori. “L'importo complessivo è pari a 50mila – sottolinea Mognaz - Realizzato in ragione di un finanziamento statale, destinato a investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, che ha coperto integralmente i costi”.