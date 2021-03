Bioglio, al via piano di manutenzione a edifici e strade. Ceffa: “Presto asfaltatura e posa telecamere”

Con l'emergenza coronavirus in corso, molte amministrazioni hanno approfittato della stretta sulla mobilità di questo periodo per dare il via ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili e strade. Tra questi vi è anche il comune di Bioglio.

Sul tema immobili, sarà sistemato l'accesso e la citofonia agli uffici comunali, con la messa in sicurezza dei serramenti. Interventi elettrici a frazione Ceretto con lavori a ballatoi e intonaci esterni a frazione Carpano. Capitolo strade: avrà inizio la sostituzione delle griglie di raccolta acqua in varie zone del paese; verrà rimesso a nuovo e messo in sicurezza il sentiero Monte-Caretto insieme al rifacimento della segnaletica orizzontale nella dorsale nord sud del paese e alla sistemazione del parcheggio nel Santuario di Banchette. “Inoltre – sottolinea il sindaco Stefano Ceffa - il plesso scolastico e la palestra sono attualmente interessati dagli interventi di riqualificazione pertanto raccomandiamo l'attenzione nel transito e segnaliamo, in questa fase, rumori e vibrazioni dovute alla realizzazione dei pozzi geotermici”.

Infine, saranno messi a posto i tetti degli immobili comunali e demoliti alcuni edifici privi di proprietà in frazione Machetto. “Sono in programma anche interventi di asfaltatura in varie località del paese – conclude il sindaco – con la posa di un nuovo impianto di videosorveglianza”.