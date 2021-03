BiUltra, alle 10 parte la 6 ore e la 24 corre a tempi di record FOTO e VIDEO

Prosegue a pieno regime la due giorni di corsa all'accademia dello Sport Pietro Micca, la BiUltra 6.24. Più di 18 ore fa, alle 15 di ieri pomeriggio, i centinaia di iscritti sono partiti alla volta della 24 Ore, mentre a breve ci sarà il via per i "colleghi" della 6 ore, che da questa mattina scaldano i muscoli per prepararsi alla gara.