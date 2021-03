BiUltra, ai nastri di partenza della 6 ore 154 atleti con la mascherina FOTO e VIDEO

Sono stati 154, precisamente 102 uomini e 52 donne, gli atleti che alle 10 di questa mattina sono partiti alla volta della 6 ore della BiUltra 6.24 Campionato Italiano 24 ore. Per i primi scatti i runners hanno indossato la mascherina, per poi toglierla soltanto dopo essersi distanziati lungo il percorso, come accade per tutte le competizioni podistiche. Una versione ridotta rispetto alla più lunga, ma comunque impegnativa in termini di resistenza, fisica e mentale, e di gestione delle proprie capacità. La mancanza di pubblico sicuramente si fa sentire, ma lo staff e i volontari presenti, oltre ad impegnarsi a gestire ogni aspetto della manifestazione in tutta sicurezza, non mancano di tifare i corridori ad ogni passaggio. L'arrivo per gli atleti di entrambe le gare è previsto per le 16; premiazioni alle 16,15 sempre all'Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella.