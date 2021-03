Biella Rugby: Alberto Benettin è il nuovo head coach gialloverde

Alberto Benettin è il nuovo head coach di Biella Rugby Club. Padovano, nasce rugbisticamente con la maglia nera del Petrarca Padova. A Biella dalla stagione 2019/2020 come giocatore, aveva accettato il ruolo di coach dei trequarti nell’agosto dello scorso anno. Nel curriculum di Alberto, Le maglie di Benetton Treviso, Aironi, Zebre e la prestigiosa casacca azzurra dell’Italia U20. Affiancherà Benettin il carismatico e biellesissimo Davide Vaglio Moien, pilone della prima squadra ed apprezzato allenatore delle categorie giovanili.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Appena abbiamo avuto la certezza che Aldo ci avrebbe lasciati, la scelta è ricaduta immediatamente su Alberto che è immediatamente passato da vice a capo allenatore. Avevamo la consapevolezza anche delle capacità tecniche e umane di Vaglio per fare da secondo ed occuparsi della mischia ordinata. Abbiamo preso questa decisione quando ancora non avevamo idea dell’annullamento del campionato, consapevoli che lo staff poteva essere quello giusto per l’impegno richiesto fino a fine stagione. Il fatto che non ci sarà un campionato competitivo, ma solo una serie di partite, alleggerisce il peso della prima esperienza nel ruolo per entrambi. Permane la nostra convinzione: Alberto e Davide sono due persone perfettamente in grado di gestire il gruppo fino alla fine dell’anno. Auguriamo in bocca al lupo ad entrambi. Riconosciamo essere una fortuna avere in casa una persona come Vaglio, un ragazzo ‘made in Biella’, in grado di ricoprire un ruolo tanto importante, uno sviluppo personale e tecnico avvenuto negli anni grazie alle capacità di Marco Porrino e di tutti gli altri che lo anno allenato, un orgoglio per tutta la società. Alberto è un ragazzo che è rimasto a Biella rendendosi disponibile alla società sin dall’inizio del suo percorso qui. Crediamo vivamente che dal punto di vista tecnico potrà conferire un valore aggiunto alla squadra e al gruppo”.

Alberto Benettin, utility back e head coach Brc: “Accolgo il nuovo incarico con entusiasmo. Sarà per me qualcosa di nuovo, ma la voglia di mettermi in gioco è tanta. Spero di poter giocare al più presto, perché solo dal campo hai modo di renderti davvero conto a che punto sei con la squadra. C’è un buon feeling con il gruppo, sono certo che i ragazzi mi seguiranno nonostante l’eredità di Aldo sia difficile da raccogliere. Birchall ha dimostrato di essere un grande allenatore, un grande professionista e un grande lavoratore. Mi ha insegnato moltissimo, nonostante siano passati solo pochi mesi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di preparazione fuori dal campo e di studio della partita, rendendomi consapevole di quanto ci sia da lavorare per preparare allenamenti, partite e ragazzi. Ringrazio la società, che ritengo una delle migliori di Serie A in Italia per serietà e professionalità, per la fiducia che mi ha accordato. Spero di non deludere nessuno”.

Davide Vaglio Moien, pilone e allenatore degli avanti: “Quando la società mi ha incontrato per parlarmi della partenza di Aldo e dei progetti che aveva su di me, sono rimasto sorpreso. Sono molto orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me. Non sarà facile, ma penso di poter fare bene e dare una mano in questo momento difficile. Ho voglia di mettermi alla prova e sicuramente per me sarà una grande esperienza. Avere la fortuna di lavorare con Alberto e Fraser mi permetterà di imparare molto. Conosco i ragazzi e spero che insieme faremo grandi cose”.