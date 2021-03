Il Miur revoca l'incarico al cyberbullo di Azzolina: "Bianchi ha fatto la cosa giusta"

Il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso di revocare l'incarico al consulente del sottosegretario Sasso, Pasquale Vespa, docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi nei confronti dell'ex ministro Lucia Azzolina (leggi qui).

Ad annunciarlo è la deputata stessa sui suoi canali ufficiali: "Ringrazio Bianchi, ha fatto la cosa giusta. Permettere al sottosegretario Sasso, con delega al cyberbullismo, di assumere al Ministero dell’Istruzione la persona che mi ha minacciato per anni - e che per questo è a processo - sarebbe stato un segnale terribile per la stessa comunità scolastica.