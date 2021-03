Diga sul Sessera, dal consigliere di Cossato Galtarossa una mozione contro il progetto

Una mozione indirizzata al sindaco di Cossato, Enrico Moggio, contro la realizzazione della diga in Valsessera. È il documento presentato dal consigliere comunale di Cossato di Italia Viva, Roberto Galtarossa: "Nei giorni scorsi - scrive il consigliere d'opposizione - il Presidente della Regione Piemonte ha indicato la nuova diga sul torrente Sessera tra le opere che l’Unione Europea deve finanziare con il Recovery Plan. I primi studi per un invaso furono avviati dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese fin dal 1953 attraverso una relazione di fattibilità che individuava nella stretta in corrispondenza della confluenza tra i torrenti Sessera e Dolca a quota 990 s.l.m. (stessa posizione dell’attuale progetto) la possibilità di costruire una diga ad arco gravità della capacità di circa 10.000.000 mc. A questo studio seguì nella prima metà degli anni ’60 la realizzazione, da parte dell’industria tessile Zegna, dell’attuale invaso artificiale (diga delle Mischie), con dimensioni più contenute rispetto a quanto proposto nello studio di fattibilità sopraccitato. Questa diga manteneva infatti 1.600.000 mc circa ed era adibito al solo uso industriale mediante la centrale idroelettrica del Piancone ubicata circa 6 km più a valle della diga della Mischie. Il Consorzio si fece ancora promotore, insieme alle Associazioni irrigue Est ed Ovest Sesia, nel 1967 proponendo la realizzazione di una diga, più ampia, sul torrente Mastallone, affluente di sinistra del fiume Sesia, in provincia di Vercelli. Bisogna poi attendere il 1982 per registrare, la presentazione di un nuovo progetto di massima da parte del Consorzio che prevedeva uno sbarramento di circa 15.000.000 di metri cubi d’invaso ubicato un po’ più a valle della diga degli Zegna (località Oro dell’Incino) al fine di non creare interferenze gestionali con l’attività industriale. Non se ne fece nulla".