Come iniziare a scambiare Bitcoin per Principianti

Chiunque almeno una volta nella vita ha sentito parlare di Bitcoin. Già da tempo ormai le criptovalute stanno dominando le discussioni di attualità e sul loro proposito si sentono pronunciare le opinioni più disparate: chi pensa che rappresentano l’occasione della vita, chi invece le considera alla stregua di una frode online. Dove sta allora la verità?

Bitcoin: la moneta del futuro

Non si può parlare di Bitcoin senza fare un breve excursus circa la provenienza di queste famigerate criptovalute. Cosa sono esattamente?

Le criptovalute sono né più né meno che delle monete circolanti unicamente sul web. Ciò significa che non potrai mai averle fisicamente nelle tue tasche, ma in un wallet online che ovviamente potrai visionare tutte le volte che ne avrai bisogno. Una caratteristica di questo tipo, impensabile fino a pochissimi anni fa, porta con sé una quantità enorme di vantaggi.

Ad esempio? Ecco, iniziamo col dire che l’utilizzo di una valuta di questo tipo, che circola solo su spazi virtuali, è completamente anonimo. Non puoi essere tracciato da nessuno. Può sembrare banale, ma oggi come oggi non lo è. E questo sfata di conseguenza uno dei tanti falsi miti sui Bitcoin e le Criptovalute in genere, ossia l’idea che non siano molto sicure. Non è così, tutt’altro. I Bitcoin sono con molta probabilità addirittura più sicuri delle banconote che conservi in questo esatto momento nel tuo portafogli.

Innanzitutto, come abbiamo già sottolineato, non sono tracciabili. Dunque sei tu l’unico ad avere il controllo sulle tue transazioni in Bitcoin. Nessun fantomatico hacker verrà a rubarti alcunché: lasciamo certe cose ai film di fantascienza e concentriamoci sui fatti.

Altro importantissimo vantaggio: sono estremamente rapidi e soprattutto economici. Infatti, quando dobbiamo compiere un pagamento o semplicemente ritirare i nostri soldi da un bancomat, siamo abituati all’idea di dover pagare una fastidiosa commissione. Le transazioni in Bitcoin, al contrario, non prevedono alcun pagamento aggiuntivo: questo perché non c’è nessuna banca a regolarne la circolazione. È una moneta libera e totalmente indipendente. I Bitcoin sono, in una sola parola, il futuro.

Proprio così. Parliamo di un processo inarrestabile. Quante cose sono passate dall’offline all’online e al virtuale? Ecco, il denaro è il prossimo. I benefici sono innegabili ed ostacolare un trend di questo tipo è solo uno spreco di tempo (oltre che controproducente).

E non è tutto. I Bitcoin rappresentano potenzialmente una gigantesca fonte di guadagno. Il Trading di Bitcoin (e delle criptovalute in generale) è divenuto da un po’ di tempo a questa parte una vera e propria miniera d’oro per moltissime persone. Ma quando si parla di Trading di Bitcoin non devi immaginarti colletti bianchi e broker spietati, è molto più semplice di così: chiunque può iniziare ad investire in questa realtà. Puoi magari cominciare senza troppe pretese, e una volta che avrai iniziato ad afferrarne i segreti potrai seriamente pensare a guadagni ben più grossi.

Come investire su Bitcoin per principianti?

Qui arriva quella che è probabilmente la parte più difficile per un novellino, ovvero capire da dove iniziare. Internet è ormai stracolmo di siti, portali e piattaforme pensate per il Trading di Bitcoin, quindi non è affatto facile scegliere a quale di questi affidarsi, soprattutto se non si hanno le conoscenze necessarie per distinguerli l’uno dall’altro.

In questa marea di siti web, un’ottima base di partenza è Bitcoin Loophole, piattaforma di trading per principianti .

Bitcoin Loophole è in grado di fornirti degli ottimi strumenti pensati per aiutarti a muovere i primi passi nel mondo del Trading di Bitcoin. Il sito, che dispone di un’interfaccia semplice e intuitiva, mette a disposizione i suoi servizi di investimento, tra cui un ottimo software di trading, che hanno lo scopo di individuare le migliori possibilità di profitto. In questo modo potrete acquistare Bitcoin a prezzi inferiori rispetto al mercato e quindi rivenderli con profitto. Fare tutto questo è facilissimo.

Basterà creare un account e riceverete subito una demo con cui potrete testare la piattaforma. A quel punto potrete decidere voi se varrà la pena continuare a investire sui Bitcoin o meno.

Un metodo facile, sicuro e affidabile.Speriamo vivamente che queste poche dritte vi siano di aiuto! Il valore dei Bitcoin è in netta risalita, dunque affrettatevi e iniziare ad investire, non ve ne pentirete!