“Sardos in su mundu/Sardi nel mondo”, poesia tra lingua materna e metacomunicazione

Martedì 30 marzo 2021, alle 21 in Italia, alle ore 17 dall’altra parte dell’oceano, a La Plata in Argentina, si terrà il prossimo appuntamento con il laboratorio linguistico del circolo Su Nuraghe di Biella.

Nell’era dell’informazione di massa, i media entrano nelle nostre case non solo con parole e suoni, ma, soprattutto, con immagini sempre più protagoniste. Fotogrammi che, nel corredare le notizie, diventano elementi di metacomunicazione come nel caso delle insegne sarde che fanno capolino in diverse manifestazioni sociali, musicali, politiche, sportive. Caso unico nel villaggio globale, è il vessillo dell’antico Regno sardo oggi emblema regionale, a sventolare più di altri su tutte le piazze del globo, iconica testimonianza della capillare presenza dei Sardi in ogni parte del mondo.

Nel mentre, il metamessaggio fa intuire l’attaccamento, l’amore dei Sardi alla terra di origine. Ultimi esempi in ordine di tempo, la regata che si svolge a Auckland, nel golfo di Hauraki: dopo la doppia vittoria di Luna Rossa contro i Britannici è stata salutata con lo sventolio dei Quattro Mori di Sardegna. Insegne ostese dai soldati sardi della Brigata “Sassari” in Libano durante “Leonte XXVIII” nell’ambito della missione #UNIFIL, terminata nello scorso mese di febbraio.

Ai “Sardi nel mondo / Sardos in su mundu” è dedicata la poesia di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro), appositamente composta per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Presentata anche nella versione italiana curata da Grazia Saiu, va ad arricchire l’antologia di testi impiegati mensilmente dai circoli sardi di Biella e di La Plata per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

Sardos in su mundu

A sos primos sentores de beranu,

Sas rundineddas torrant dae mare.

A-i custu bellu logu solianu,

Fizos tuos ant a poder’ torrare?

Dae sas Americas e dae Australia,

Totue in su mundu sunt presentes.

In tota s'Europa e in Italia,

Ispartos in sos chimbe continentes.

Medas partidos dae minore edade,

No ant connotu vida de cuile.

Cun sas limbas istranzas, in tzitade,

Pro agatare vida pius tzivile.

Ma sas banderas de sos Bator Moros,

No sunt solu ispartas in s'aèra.

Ma istuzadas intro de sos coros,

Cun cudda sardidade pius fiera.

Faeddant in sardu cun sos paesanos,

E faghent festas mannas che inoghe.

Dae Gaddura a sos Campidanos,

Semper unidos a sa propia "oghe.

Giughinde altos sos sardos onores,

In totu sos trabaglios de su mundu.

Ant postu in campu sos bonos valores,

Finas su fioridu ballu tundu.

Sas launeddas, cantos a tenore,

Faghen intender’ che sas prendas raras.

Mudende festas mannas a primore,

Che solianas e persones giaras.

Como in custos tempos de tristura,

Ma cun sa 'oghe 'e sa modernidade.

Los intendes cun boghes de dulcura,

Semper in coro pagh'e amistade.

A bois, frades, ch"in tota sa terra,

Azis chircadu pane in modu bonu.

Sena briga, ne odios, cuntierra,

Ma cun faeddu jaru e bellu donu.

Bos mando de saludu custa rima,

E bos pregunto: cando che torrades?

Semper cun cudda singulare istima,

A chent'annos comente disizades.

Nigolau Loi, su 10 de martu 2021





Sardi nel mondo

Ai primi sentori di primavera,

Le rondinelle tornano dal mare.

In questo bel luogo soleggiato,

I figli tuoi potranno ritornare?

Dalle Americhe e dall'Australia,

In tutto il mondo sono presenti.

In tutta l’Europa e in Italia,

Sparsi nei cinque continenti.

Molti partiti in giovane età,

Non hanno conosciuto vita di ovile.

Con le lingue straniere, in città,

Per trovare vita più civile.

Ma le bandiere dei Quattro Mori,

Non sono solo aperte all’aria.

Ma serbate dentro i cuori,

Con quella sardità più fiera.

Parlano in sardo con i compaesani,

E fanno feste grandi come qui.

Da Gallura ai Campidani,

Sempre uniti alla propria voce.

Portando alti i sardi onori,

In tutti i lavori del mondo.

Hanno messo in campo i buoni valori,

Anche il fiorito ballo tondo.

Le launeddas, canti a tenore,

Fanno intendere come i tesori rari.

Agghindando feste grandi alla perfezione,

Come persone solari e chiare.

Adesso in questi tempi di tristezza,

Ma con la voce della modernità.

Li senti con voci di dolcezza,

Sempre in coro pace e amicizia.

A voi, fratelli, che in tutta la terra,

Avete cercato pane in modo buono.

Senza liti, né odi, discordia,

Ma con parole chiare e bel dono.

Vi mando di saluto questa rima,

E vi chiedo: quando ritornate?

Sempre con quella singolare stima,

A cent' anni come desiderate.

Nicola Loi, 10 marzo 2021