Nuovi arrivi alla Biella Motor Team, tra i piloti l'ossolano Stefano Srini

Ancora buone notizie per la scuderia Biella Motor Team ma, per una volta, non arrivano dai campi di gara. O, meglio, non ancora. Nei giorni scorsi, infatti, è diventato ufficiale l’arrivo, tra la schiera dei piloti del sodalizio guidato da Mattia Vescovo, dell’esperto ossolano Stefano Serini che ha un programma 2021 di tutto rispetto.

Dice il presidente Vescovo: "Con orgoglio annunciamo l’arrivo nella schiera dei piloti Biella Motor Team di Stefano Serini, che in vent’anni di carriera può vantare anche esperienze in gare iridate. Stefano porterà i nostri colori nella Coppa Rally di Zona 1 sulla bellissima Citroën C3 Rally2 della comasca G.Car, vettura molto competitiva con alte prestazioni che auguriamo portino Stefano ad avere grandi soddisfazioni".

Il programma, al momento, prevede almeno tre gare di CRZ che, conoscendolo, Stefano affronterà con il coltello tra i denti- La prima uscita stagionale sarà al Rally del Grappolo, prima gara del campionato, in programma a metà maggio a San Damiano d’Asti dove lo aspetteranno prove impegnative e selettive come da tradizione in questa competizione. Il programma continuerà con il Rally di Alba, gara sempre molto combattuta e ricca di avversari agguerriti, mentre come terza uscita il pilota ossolano sta pensando al Rally della Lana di Biella a luglio ma al momento parlare di gare così lontane nel tempo sembra ancora prematuro. Sicuramente la stagione 2021 per Stefano Serini e la Biella Motor Team sarà molto lunga e impegnativa ma la voglia di fare bene non manca.