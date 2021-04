Rimedi naturali per le malattie più comuni

Scegliere di curarsi con i rimedi naturali non è sicuramente sbagliato, anzi in molti casi è una scelta saggia e che permette al proprio corpo di tornare in salute senza ricorrere a sostanze chimiche o che possono portare qualche effetto collaterale.





In questo approfondimento è possibile trovare quattro consigli per mal di gola, problemi di digestione, problemi nel dormire e per l’ansia. Situazioni molto comuni e che tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato.



Rimedi naturali per tosse e mal di gola



Il mal di gola e la tosse possono essere curati mediante degli infusi o dei tè a base di liquirizia e olmo. Queste due piante sono in grado di ridurre l’irritazione e andare a creare un rivestimento sulla gola per proteggerla. Per rendere ancora più efficace infusi e tè, si può aggiungere un cucchiaio di miele (meglio se biologico). Rimedio che le nonne di tutto il mondo utilizzano per “addolcire” il mal di gola.



Se la tosse non si allevia con questi rimedi naturali, si può provare ad aggiungere delle gocce di Echinacea. In erboristeria si può trovare anche in pillole.



Rimedi casalinghi per i problemi di digestione



Lo zenzero, una radice medicinale utilizzata in tutto il mondo, è un vero e proprio tocca sana per mal di stomaco, nausea e problemi digestivi. Si può scegliere di realizzare un decotto o un infuso da bere ancora caldo. In alternativa, si può acquistare sotto forma di candito, da sciogliere in acqua calda.



Per chi ha spesso problemi di digestione, i probiotici possono essere un importante alleato per rinforzare la flora batterica presente nel proprio sistema digestivo. Sono disponibili come integratori o presenti in alimenti come lo yogurt, la pasta di miso o la kombucha.



Rimedi naturali per conciliare il sonno



Avere problemi ad addormentarsi è un problema molto comune, e colpisce una buona parte della popolazione mondiale. Lo stress di tutti i giorni, può andare ad influire sulla qualità e sulla quantità di ore che si dorme.

Un infuso di camomilla o alla lavanda, prima di andare a dormire, possono essere una scelta perfetta per aiutare anche la persona più stressata a conciliare il sonno. L’essenza di lavanda, può essere utilizzata anche per andare a rendere più “confortevole” il proprio letto. Mettere qualche goccia di essenza alla lavanda sulle lenzuola, permette di creare un ambiente più ideale dove dormire.



Rimedi naturali per l’ansia



L’ansia è una sensazione di disagio e preoccupazione che colpisce sempre più persone. Questo nel mondo del lavoro ma anche in quello della vita privata. Tutti almeno una volta nella propria vita, sono colpiti da un attacco di ansia. Un test medico, una particolare situazione o un problema personale possono andare a creare un attacco di ansia.



Quando si prende la decisione di curarsi con dei rimedi naturali, è sempre opportuno farsi seguire da uno specialista e non improvvisare. Mescolare erbe ed ingredienti, in alcuni casi potrebbe essere più dannoso che salutare per la propria salute. Se non si hanno le giuste conoscenze, è sempre bene rivolgersi al personale in erboristeria e chiedere consiglio su quale è il rimedio più indicato alla propria situazione.