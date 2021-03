Biella, buoni spesa: ecco come ottenerli e tutti i chiarimenti

L’Assessorato alle Politiche Sociali di Biella ricorda che, a fronte delle numerose telefonate pervenute durante gli scorsi giorni, per ottenere i buoni spesa è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: essere residente a Biella; non essere in carico ai Servizi Sociali oppure essere stato preso in carico nel corso del 2020; non essere percettore di reddito di cittadinanza, alla data di presentazione di questa domanda; di trovarsi in difficoltà economica per interruzione/riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID; di non aver ricevuto indennizzi, previsti dal Decreto Ristori, oppure aver ricevuto ristori nella misura massima di € 3.000,00 nel corso del 2020.

Si informa inoltre che la parte di stanziamento che l’amministrazione ha voluto comunque destinare alle persone già in carico ai servizi, è esaurito. Tutte le info sono pubblicate al seguente link: clicca qui.