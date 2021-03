Vallanzengo conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, avvenuta a Roma il 4 novembre 1921, il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i comuni italiani.

A tale iniziativa ha aderito il comune di Vallanzengo, che ha previsto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto tra i punti dell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per mercoledì 31 marzo, alle 21, in seduta pubblica in videoconferenza.

Il programma dei lavori prevede inoltre l'istituzione, a partire dal 1 gennaio 2021, del canone unico patrimoniale, misura che riunisce in un solo prelievo i tributi relativi all’occupazione di aree pubbliche e mercati e alla diffusione di messaggi pubblicitari; la ratifica della variazione di bilancio adottata dalla giunta lo scorso 11 marzo; la definizione della variante parziale 3 al Piano Regolatore Generale Intercomunale; e l'approvazione della convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata dell'ufficio procedimenti disciplinari.