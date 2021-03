A Veglio abbattimento delle piante che ostruiscono il torrente Strona

A Veglio, lungo il corso d'acqua del torrente Strona, sono presenti piante di varia specie, grosse dimensioni e troppo vicine agli alvei. In caso di piena questa situazione potrebbe costituire un grave ostacolo al libero deflusso delle acque con conseguenti pericoli per l'incolumità pubblica.

Per questo motivo il sindaco Nicola Marzolla ha ordinato ai proprietari di piante radicate negli alvei del torrente oppure in prossimità degli stessi, nella fascia non inferiore a 5 metri in sponda destra e sinistra, il taglio delle piante entro il 3 aprile.

L'operazione consiste nel prestare il proprio consenso presso gli uffici comunali. Il taglio vero e proprio sarà effettuato dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, che provvederà ad accatastare ai margini dello Strona i tronchi tagliati, a disposizione dei singoli proprietari.