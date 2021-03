Alla scuola media di Andorno storia e geografia parlano francese e inglese

Alla scuola media di Andorno già da tempo si utilizzano le CLIL, cioè gli insegnamenti in lingua straniera di contenuti relativi a materie come storia, geografia, italiano. La professoressa Barbara Cancian è una paladina di questa modalità e da anni imposta le lezioni per i suoi allievi utilizzando l'inglese e il francese.

Su invito della presidente dell'Alliance Francaise di Biella ha partecipato il 19 marzo all'incontro online "DNL/CLIL méthodologie et pratiques professionnelles de l'ecole primaire au lycée" organizzato dall'Alliance di Torino. Nel seminario che ha gestito ha presentato, con delle slide molto chiare e graficamente accattivanti, il suo "sguardo incrociato" sull'insegnamento della geostoria.

Dalla chiacchierata che ne è seguita con le docenti partecipanti è scaturito un utile e costruttivo confronto sui modi migliori per approcciare le materie non linguistiche dalla scuola primaria fino al liceo e per scambiarsi originali spunti.