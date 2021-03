Tutto pronto per la BI.Ultra 6.24: su Newsbiella in diretta le fasi iniziali

Tutto è pronto all’Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella per la due giorni BI.Ultra 6.24, manifestazione internazionale di atletica leggera che sarà valida per l’assegnazione del titolo italiano di corsa su strada 24 ore (assoluto e master), per il titolo regionale piemontese analogo (assoluto e master) e quale tappa del Gran Prix Nazionale Iuta 2021 sulla 24 ore su strada e la 6 ore su strada.

I riflettori sull’evento si accenderanno alle ore 15 di oggi 27 marzo, con la partenza della 24 ore, le cui fasi iniziali le potrete seguire in diretta sul sito Newsbiella e sui canali Facebook e Youtube. Successivamente nell’arco della corsa vi proporremo degli aggiornamenti. Alle ore 10 di domenica mattina, invece, partiranno gli atleti della 6 ore. Tutti taglieranno il traguardo alle ore 16 di domenica pomeriggio. All’evento non potrà assistere il pubblico stante il Dpcm in corso.

Per la giornata di oggi sono anche previsti tre eventi, anch’essi non aperti al pubblico. Alle ore 16 la presentazione via streaming del libro sull'ultramaratoneta Stefano Velatta: “PUMA. Una storia di vita e di sport” scritto da Fabrizio Lavezzato ed edito da Edizioni Vallescrivia.

Alle 17 verrà sancito un bellissimo gemellaggio sportivo tra la Asd RunRivieraRun di Andora in provincia di Savona e la Pietro Micca Biella. Saranno presenti all'incontro anche cariche politiche dei due comuni nell'ottica del reciproco supporto dal punto di vista turistico e dal punto di vista sportivo. Alle 17.45, poi, si svolgerà la premiazione delle squadre vincitrici della classifica per società alla recente Biella-Piedicavallo. Le premiazioni della BI.Ultra sono invece previste domenica intorno alle 16.15.