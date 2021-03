Karate, Funakoshi esulta con tre nuovi insegnanti tecnici: ecco chi sono

Si è finalmente concluso il corso di formazione CONI-FIJLKAM per la qualifica di Aspirante Allenatore di Karate. Iniziato nei primi mesi del 2020, ha poi subìto alcuni mesi di stop per poi riprendere con programmi in DAD e in presenza.

Si è concluso la scorsa settimana con esame finale in modalità video conferenza. Promossi a pieni voti i tre candidati della Funakoshi 1976, che hanno così ottenuto il 1° livello di tecnico sportivo e saranno preziosi collaboratori del sodalizio candelese diretto e fondato dal maestro Damiano Rovatti. Si tratta di: Luca Riello, il più giovane del gruppo, 20enne cintura nera 2° dan, atleta agonista di alto livello: Campione Regionale e 3° class. ai Campionati Nazionali 2019; Linda Delpiano, cintura nera 1° dan, tornata a vestire il karategi dopo gli studi universitari; ed infine Davide Riello, cintura nera 1° dan, che ha coronato la passione di una vita.

Tutti pronti a festeggiare i nuovi tecnici alla Funakoshi 1976, appena sarà possibile, che quest’anno festeggia anche i primi 45 anni di fondazione.