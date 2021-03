In Sport Biella forma i futuri assistenti bagnanti

Sono una trentina i partecipanti al corso assistente bagnanti della Federazione Italiana Nuoto iniziato da qualche settimana alla piscina Rivetti di Biella. Il corso di formazione che abilita alla pratica professionale e allo svolgimento dell'assistenza ai bagnanti in piscina è stato organizzato dalla scuola nuoto federale di In Sport Biella piscina Rivetti.

Tre i docenti di nuoto per salvamento dello staff In Sport: Paolo Musso, Mauro Marchesi e Luca Minutillo. Dopo la prova di ammissione, ci sarà la parte teorica on line, mentre la pratica si svolgerà in vasca, così come sarà in presenza la parte relativa alle procedure ed esercitazioni di primo soccorso. Alla fine dell'iter gli abilitati riceveranno anche l'attestazione per il primo soccorso aziendale e l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore.

Il corso si concluderà nel mese di aprile e sarà seguito da un secondo appuntamento, sempre organizzato da In Sport al centro sportivo Rivetti.