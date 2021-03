Borgomanero senza freni e manda al tappeto il Teens Basket

Teens sconfitta al Forum 70-79 dal College Borgomanero: dopo due vittorie consecutive capitan Murta e compagni alzano bandiera bianca contro la squadra più giovane e atletica del torneo. Il Teens recupera dal Covid la coppia Vercellino-Squizzato e manda in quintetto Pasqualini, Murta, Borgialli, De Simone e Castagnetti.

Dopo un buon inizio (11-9 a metà del primo periodo), la squadra di coach Gianpiero Bertetti è costretta sempre a inseguire gli avversari, che dominano in area e a rimbalzo (49-36 alla fine) e chiudono avanti 14-20 i primi 10 minuti. College approfitta dei problemi di falli della coppia De Simone-Castagnetti (tre a testa già a metà secondo periodo). Il Teens stringe i denti, con 6 punti di Murta, la gran difesa di Borgialli e una tripla di Vercellino riesce a chiudere il primo tempo sotto solo di 1 (33-34).

Al rientro dalla pausa lunga primo vero parziale degli ospiti: il Teens segna solo 2 punti‎ nei primi 5 minuti e Borgomanero scappa sul 35-43. Una tripla a testa per Murta e Bergamaschi permettono ai padroni di casa di dimezzare lo svantaggio sul 48-52 di fine terzo quarto. Il Teens sembra poter giocare punto a punto fino alla fine, ma il figlio d'arte Alessandro Ferrari cambia marcia, segnando due triple e un gioco da tre punti che valgono il +10 (58-68) a 4' dalla sirena finale. Biella ci crede ancora, torna a -5, ma sciupa con capita Murta la palla del poteziale -3‎ e College non lascia scampo.

Gli ospiti chiudono in scioltezza nonostante il 19/34 ai liberi, costringendo la squadra di coach Gianpiero Bertetti a un eloquente 21/70 al tiro, con appena 12/45 (26,7%) dentro l'area. Troppa la differenza fisica con una squadra che in questo momento ha dimostrato di essere più in forma, rispetto a un Teens che solo da una settimana si allena al completo. Ma non c'è tempo per rammaricarsi, perché tra 48 ore si torna sul parquet, per il match in programma sabato alle 20,45 sul campo de La Crocetta Torino.

Teens Basket Biella ZetaEsse Ti-College Borgomanero 70-79

(14-20; 33-34; 48-52)

Biella. Pasqualini 15, Murta 17, Borgialli 11, De Simone, Castagnetti 5, Bergamaschi 11, Cena, Maffeo 3, Cerri, Squizzato 5‎, Vercellino 3. Ne: Angelino. Allenatore: Gianpiero Bertetti.

Borgomanero. De Bartolomeo 6, Airaghi 12, Boglio 15, Okeke 14, Manto, Piscetta 1, Mauri, Ferrari 16, Attademo 2, Loro 4, Ghigo 9. Allenatore: Stefano Di Cerbo.