Uova di cioccolato, praline e dolciumi: La Pasqua 2021 di Taf a casa tua con lo shop online o il take away

Tante novità per la Pasqua 2021 da Cioccolato Taf. Oltre all'immancabile Pastiera Napoletana, la cioccolateria propone infatti le imperdibili uova di cioccolato della nuova collezione "Piume e Serpenti", insieme ad altri dolciumi sempre a base del cioccolato di qualità utilizzato da Titti Apicella in ogni sua creazione.

Per le uova si parte dalla misura più piccola, la XS che pesa 200 grammi, fino ad arrivare alla taglia XXL da 1 kg. Le uova più piccole sono monogusto (cioccolato al latte superiore 41% o fondente 70%) e presentano al loro interno una sorpresa unisex e dei cioccolatini pralinati. Per le taglie più grandi, invece, gusto e sorpresa raddoppiano: le uova M/L, L, XL, XXL sono bigusto, con metà coppa al cioccolato al latte superiore 41% e l'altra metà fondente 70%, e al loro interno contengono anche un elegante bijoux per donne, oltre alla sorpresa unisex e ad una selezione tra le migliori praline della cioccolateria di via Garibaldi.

Le uova sono anche disponibili nei gusti Fruttato ai tre cioccolati, Nocciolato al latte o pistacchio di Bronte. E per una Pasqua ancora più speciale, Cioccolato Taf dà l'opportunità di personalizzare la sorpresa: basterà consegnarla in negozio e verrà confezionata all'interno dell'uovo scelto dal cliente.

Insomma, un'organizzazione impeccabile e attenta ai gusti e alle esigenze di ognuno: "Per il confezionamento delle uova, che è sempre attento al dettaglio e al passo con le mode del momento, abbiamo scelto una carta pitonata con i colori pantone 2021, il giallo e grigio" prosegue Titti. "E il tema non è casuale: le piume rappresentano la leggerezza che vogliamo ritrovare dopo questo periodo difficile, i serpenti simboleggiano invece l'opposto, qualcosa di molto terreno e quindi la negatività delle conseguenze che la pandemia ha portato. Il mio obiettivo è di trasmettere il messaggio che questa sofferenza non deve fermarci, ma essere un mezzo per crescere ed elevarci a qualcosa di migliore".

Ormai attivo da oltre un anno, lo shop online www.cioccolatotaf.it ha avuto grande riscontro e non va solo in soccorso alla pandemia, ma diventa un mezzo utile anche per il futuro, per far arrivare direttamente a casa propria o delle persone care un dolce pensiero firmato Cioccolato Taf. L'azienda effettua consegne in tutto il territorio biellese e spedizioni in tutta Italia, ma coloro che ordinano dallo shop possono anche effettuare il ritiro della merce in negozio. Oltre allo shop online la cioccolateria di via Garibaldi a Biella rimane aperta, anche in zona rossa, con i consueti orari: continuato dal martedì al venerdì; sabato mattina e pomeriggio; domenica solo al mattino. Inoltre, Cioccolato Taf sarà aperto anche a Pasquetta.

"Oltre alle uova incartate - racconta Titti Apicella - una linea di prodotti sempre molto apprezzata è rappresentata dai soggetti in cioccolato: il gallo, la gallina, il pulcino, i coniglietti, tutti i dipinti a mano e disponibili nei tre differenti cioccolati. Ma la linea di cui andiamo maggiormente fieri è quella delle sculture a tema, ideate esclusivamente nel nostro laboratorio con l’intento di sorprendere e divertire chi le riceve, nella speranza di allietare la Pasqua dei biellesi". E come non sorridere di fronte a un simpatico serpentello dagli occhi psichedelici, o davanti allo sgomento di un pulcino che cerca il suo papà finito arrostito in mezzo a un tripudio di patatine fritte? Le sculture sono tutte prodotte e decorate a mano, costituite da tre cioccolati e da diversi gusti di praline che vanno a comporre piccole e gustose opere d'arte, perfette anche come centro tavola, che non vedono l'ora di essere mangiate.

Ordina il tuo dolce preferito dallo shop online www.cioccolatotaf.it o direttamente nel negozio di via Garibaldi 5 a Biella.

Per info: 01522341 - info@cioccolatotaf.it.