Mag Biella, a Pasqua la sorpresa è il gelato - FOTO

Da Mag Gelato Biella la sorpresa di Pasqua è il gelato.

In tempi di varianti, Mag ne propone una squisita per festeggiare la Pasqua. Al posto della classica colomba la brioche siciliana ripiena di gelato, in varie dimensioni e per tutti i palati, che può arrivare ad 8 gusti e 1,5 chilogrammi di peso: un vero e proprio dolce per concludere in bellezza il tuo pranzo pasquale.

Tradizione rispettata invece per le uova di Pasqua: uova, decorate al cioccolato fondente, al latte, bianco, al caramello o pistacchio, nella versione classica vuote (con sorpresa), oppure ripiene di squisito gelato al gusto che vuoi.

Mag Gelato ti aspetta a Biella, in via Bertodano 7, dove trovi anche squisite torte gelato, yogurt, cremosi, praline, panna fatta in casa, tiramisù. Oppure arriva direttamente a casa tua, con il servizio delivery di Foodracers o Deliveroo, anche per le uova di Pasqua (Contatti: tel. 0153700747; Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella ).