Oggi, 27 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Teatro

"La Giornata Mondiale del Teatro - si legge sul sito dedicato alla ricorrenza - è stata creata a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi Kivimaa a nome del Centro Finlandese. Dal 27 marzo 1962, la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata dai Centri Nazionali dell’I.T.I. che esistono in un centinaio di paesi del mondo, tra cui l'Italia".

Anche oggi, 27 marzo 2021, la ricorrenza si ripropone, seppur in formato virtuale: in un momento in cui anche il mondo dell'arte sta soffrendo e pagando i risvolti di questa pandemia, sono tante le iniziative proposte in tutta Italia per l'occasione.

Inoltre, ogni anno, una personalità del mondo del teatro o un’altra figura conosciuta per le sue qualità di cuore e di spirito, è invitata a condividere le proprie riflessioni sul tema del Teatro e della Pace tra i popoli. "Questo, che viene chiamato “il messaggio internazionale”, è tradotto in diverse lingue ed è poi letto davanti a decine di migliaia di spettatori prima della rappresentazione della sera nei teatri nel mondo intero, stampato nelle centinaia di quotidiani e diffuso da radio e televisione sui cinque continenti".

Quello di quest'anno è stato scritto da Helen Mirren, una delle attrici più conosciute e apprezzate con una carriera internazionale che abbraccia il teatro, il cinema e la televisione: “Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno lottato in una professione già piena di insicurezze - cita il messaggio tradotto da Roberta Quarta del Centro Italiano dell’International Theatre Institute -. Forse questa insicurezza sempre presente li ha resi più capaci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri umani si sono raccontati storie. La bellissima cultura del teatro vivrà finché ci saremo. L'urgenza creativa di scrittori, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con una nuova energia e una nuova comprensione del mondo che noi tutti condividiamo. Non vedo l'ora!".