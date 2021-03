Dal Nord Ovest - Fumo da uno scantinato, locali messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 18,30 ieri sera, 26 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Vercelli è intervenuta presso via XX Settembre a Vercelli per la fuoriuscita di fumo da uno scantinato. Da una prima verifica è emerso che i locali interrati erano parzialmente invasi dal fumo: probabilmente si trattava di un principio d'incendio scaturito da un mozzicone di sigaretta gettato nelle grate stradali. La squadra ha quindi provveduto allo smassamento parziale dei locali e alla verifica tramite termocamera, per poi concludere con la messa in sicurezza. Non sono stati registrati danni a cose o persone.