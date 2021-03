Nuovo lutto per Su Nuraghe, è mancata la centenaria Angelina Serra Corongiu

Altro lutto nella Comunità dei Sardi di Biella per la morte di Angelina Serra Corongiu. A maggio avrebbe compiuto 101 anni la “zia” di Atzara, decana del Circolo Su Nuraghe, mancata serenamente nel sonno. I funerali oggi pomeriggio, 27 marzo, nel paese natale, in una Sardegna sempre più blindata.

Da Pollone sono partiti il figlio Domenico con la moglie Pina; da Milano la figlia Rosaria, sperando di arrivare in tempo per accompagnare la mamma nell’ultimo suo viaggio, assieme agli altri figli Antonio, Giuseppe, Giovanni, Assunta e Vitalia, che vivono in Sardegna. Rientrata nella sua Isola dopo il tempo trascorso presso i figli emigrati in Piemonte e in Lombardia, durante la permanenza a Biella, zia Angelina aveva partecipato attivamente alle celebrazioni dell’Anno giubilare 2000 tra le “Donne del grano” di Su Nuraghe benedicendo a Candelo lo stendardo processionale di Santa Maria di Oropa e di Sant’Eusebio da Cagliari, Patrono del Piemonte, spargendo su cose e persone “sa gratzia”, la grazia, attraverso il lancio di semi di frumento e di petali di fiori. Gesti e preghiere ripetuti anche all’indirizzo dei “Fucilieri sardi”, le guardie d’onore di Su Nuraghe, nel giorno dello sparo delle prime salve beneaugurali che, dall’Anno santo 2000, ritmano i principali eventi pubblici della Comunità sarda di Biella.

Gesti di antiche madri da lei tramandati e insegnati continuano e permangono tra i Sardi dell’Altrove che vivono ai piedi del Mucrone. Preghiere silenziose oggi rivolte a lei con devozione e sacro rispetto, nel silenzio delle campane zittite della sua Atzara. Da Biella, l’invocazione per le anime buone come Lei era: "Chi Deus l’apat in gloria!" Che Dio l’abbia in gloria!