Muore a 60 anni Adriano Giva, il dolore di Cisl Biella: “Perso un caro amico di grande generosità”

La Cisl biellese piange la prematura scomparsa di Adriano Giva che un terribile e implacabile male, diagnosticato solamente un paio di mesi fa, se l’è portato via a soli 60 anni.

“Adriano Giva è stato un dirigente sindacale dalla lunga militanza. Iniziò, oltre trent’anni fa, come delegato aziendale nella Federazione dei Tessili all’interno della quale affinò le sue, già spiccate, capacità contrattualistiche al punto che l’allora Dirigenza Cisl Tessili lo distacco, a tempo pieno, dalla Filatura di Tollegno – ricorda in una nota stampa il segretario Cisl Biella Roberto Bompan - All’interno della Cisl Adriano, forte delle competenze acquisite, venne assegnato all’Ufficio Vertenze Confederale ruolo, quest’ultimo, svolto con grande abnegazione e altruismo fino a pochi giorni prima del ricovero in ospedale. Ma, Adriano, per noi della Cisl Biellese è sempre stato molto più del “tecnico” dell’Ufficio Vertenze, le sue competenze e capacità travalicavano quel ruolo, per noi lui era anche l’esperto Informatico, il gestore dell’impiantistica audio/video durante Congressi e Convegni, il creatore di Filmati e/o Slides da presentare nei corsi di Formazione dove, molte volte, è stato chiamato anche come Formatore. E’ stato un Uomo di grande generosità e competenza, tutti noi abbiamo perso non solo uno straordinario collega ma un carissimo Amico che resterà per sempre nei nostri cuori. Adriano lascia nel dolore i figli, Gessica con la rispettiva famiglia, Federico e la sorella Graziella”.