Cossato: Bar aperto oltre l'orario consentito, scatta la sanzione per la titolare

Non si fermano i controlli dell’Arma per il rispetto dell’orario imposto dalle norme anticovid. Giovedì sera, 25 marzo, nel corso di un servizio di routine i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato hanno contestato il mancato rispetto della norma alla titolare di un esercizio pubblico della periferia della città. La barista non ha potuto obbiettare nulla e, come prevede la legge, oltre alla sanzione pecuniaria dovrà tenere le serrande abbassate per 5 giorni. All’interno del locale è stata accertata anche la presenza di tre avventori, multati anche loro.

Non si tratta di un caso isolato, ma l'attenzione dei cittadini al rispetto delle regole anticovid sembra comunque alta: alla Centrale Operativa dei Carabinieri giungono infatti diverse telefonate da parte di biellesi che segnalano violazioni alle prescrizioni.