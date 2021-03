Che bravi i ragazzi dell'Anffas Biellese, realizzate 50 piante per Pasqua

Un lavoro durato mesi, che ha coinvolto 19 ragazzi dell’Anffas Biellese e che ha portato alla realizzazione di una cinquantina di piante e di relativi vasi in legno, ora in offerta libera in occasione delle feste pasquali. E’ questo il risultato finale dei laboratori di falegnameria e di agricoltura del Centro di soggiorno agricolo "Mario e Marie Gianinetto”, a Salussola.

“I ragazzi sono stati contentissimi di questo progetto - spiega l’educatrice Chiara Mo -. Sapere che quanto hanno realizzato andrà nelle case e nelle tavole delle persone sarà, però, ancora più importante per tutti loro che hanno dedicato tempo ed energia nel realizzare questi prodotti”. E ancora: “I ragazzi sono abituati a progetti simili, quindi non hanno incontrato particolari difficoltà - aggiunge -. Certo dover gestire gli spostamenti dei diversi gruppi, in ragione delle misure sanitarie legate al Covid”, ha richiesto uno sforzo per tutti non indifferente. Ma il risultato finale ci ripaga del lavoro e degli impegni. Speriamo ora che i nostri vasi e le nostre piante incontrino l’interesse dei biellesi”.

Chi è interessato può telefonare al seguente numero: 3408449754.