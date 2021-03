Quaregna Cerreto, ancora lavori per la posa della rete gas metano

Dalle 18 di questa sera, venerdì 26 marzo, partirà la proroga del senso unico alternato regolato da semaforo lungo la Strada Provinciale 213 Piatto-Quaregna, dal km 4+080 al km 6+150 sul territorio di Quaregna Cerreto, dove continuerà, compresi i giorni festivi, l'intervento di manomissione del suolo pubblico finalizzato alla posa della nuova rete gas di metano, con uno sviluppo di cantiere di 70 metri per volta come lunghezza massima. Il termine dei lavori è previsto per le 18 del prossimo 30 aprile.