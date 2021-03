Lancette avanti di un'ora per il ritorno dell'ora legale

Doveva essere una delle ultime volte e invece continuerà a restare in vigore, almeno in Italia, il passaggio dell'ora. Nella notte tra il 27 e 28 marzo, Infatti, bisognerà spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora, mentre i dispositivi elettronici verranno aggiornati automaticamente. Si dormirà quindi un'ora in meno, a favore però di un guadagno in termini di luce e di risparmio energetico.

Il cambio dell'ora è un tema molto dibattuto in Europa, il cui Parlamento ne aveva approvato l'abolizione, lasciando comunque ad ogni singolo Stato la facoltà della scelta. Nel 2019 il governo Conte aveva poi depositato in Parlamento la richiesta formale di mantenimento del doppio orario e, dato che al momento il documento non è ancora stato modificato, nel nostro paese vigerà ancora il passaggio dell'ora. Le lancette cambieranno nuovamente a ottobre 2021, quando dovranno essere spostate un'ora indietro.