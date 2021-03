Dalla Fondazione CRB il progetto dedicato ai giovani per valorizzare la Conca di Oropa

Incentivare l’utilizzo delle Funivie di Oropa come straordinario strumento di scoperta del territorio donando speciali abbonamenti a studenti e categorie fragili: è ai nastri di partenza il progetto “Passaggi verticali” messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con la Fondazione Funivie di Oropa. Un progetto finalizzato alla valorizzazione della conca di Oropa che si rivolge in primo luogo ai giovani tra i 10 ed i 25 anni e alle persone in situazione di fragilità con i loro accompagnatori.

“Per realizzare il progetto abbiamo applicato una metodologia già consolidata da anni dalla Fondazione – spiega il Presidente Ferraris – la donazione di abbonamenti gratuiti come già fatto nel caso del progetto “Teatro + sociale”, una formula semplice ma efficace per stimolare l’utilizzo del servizio di risalita e far scoprire la bellezza della Conca di Oropa”.

La Fondazione acquisterà dunque 120 tessere costituite da 20 bollini dal valore di 7,50 euro cadauno per l’accesso e utilizzo degli impianti e la successiva donazione delle stesse a favore delle scuole biellesi, delle società sportive e di enti pubblici e del terzo settore che si occupano di welfare.

Un impegno complessivo di 18.000 euro a favore dell’area Welfare e Territorio.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, come sempre, si dimostra vicina alla Conca di Oropa e presente al momento del bisogno – commenta il Presidente della Fondazione Funivie Gionata Pirali - Questo progetto è stato accolto con grande entusiasmo perché rappresenta esattamente la finalità del nostro servizio ossia quello di portare più persone possibile, soprattutto i nostri giovani, a scoprire le bellezze paesaggistiche che la Conca di Oropa ha da offrire ma che in tanti ancora non conoscono. Un mio personale ringraziamento va ovviamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che in questo particolare momento di difficoltà economica delle Funivie di Oropa ci supporta anche con iniziative di questo genere”.

Per informazioni è possibile visitare l’apposita pagina

www.fondazionecrbiella.it/passaggiverticali sul sito della Fondazione.