Bioglio, cambia la viabilità nelle frazioni Portula e Torchio: ecco le novità

Cambia la viabilità a Bioglio. Nei giorni scorsi, di intesa con gli enti preposti, si è provveduto a sistemare la segnaletica orizzontale e verticale nelle frazioni Portula e Torchio. Per effetto della classificazione come comunale della strada che attraversa il centro del paese e la trasformazione in provinciale della via Distaccamento Freccia è stato necessario riconoscere la precedenza a favore delle nuove strade provinciali.

A comunicarlo il Comune sul proprio sito che scrive: “Pertanto in uscita da Bioglio in direzione Pettinengo a frazione Portula è istituito uno STOP che impone a tutti coloro in uscita da Bioglio di cedere la precedenza fermando la vettura in uscita dalla strettoia di frazione Portula. In uscita da Bioglio in direzione Piatto Valdengo a frazione Torchio è istituito uno STOP che impone a tutti coloro in uscita da Bioglio di cedere la precedenza fermando la vettura in uscita dalla strettoia di frazione Torchio. Si raccomanda sempre la prudenza e la moderazione della velocità. La sistemazione della segnaletica conclude l'iter di riclassificazione delle strade che ha permesso una razionalizzazione dei servizi e delle manutenzioni. La Provincia in questo senso può organizzare "circolari" continue sulle sue strade che consentono un più efficiente spaiamento neve e taglio erba sviluppandosi in una continuità appunto circolare e analogamente il Comune ha costituito una dorsale da nord a sud che consentirà in caso di eventi nevosi di attraversare il paese a lama bassa dalla Comunità Il Punto fino a frazione Masere attraversando tutto il centro. Questa situazione consentirà inoltre di disporre del centro paese per le manutenzioni del caso, per gli interventi di miglioramento non più bisognosi di altri pareri e, quando sarà possibile anche di chiudere il centro per occasioni di socializzazione. Si raccomanda la massima attenzione in questa fase di rodaggio della nuova viabilità”.