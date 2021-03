A Pasqua il ristorante La Lira porta a tavola un ricercato menù degustazione FOTO

Il rinomato ristorante di via Repubblica La Lira propone, per festeggiare la festività di Pasqua, un menù speciale vicino alla tradizione ma, allo stesso tempo, anche innovativo e molto ricercato.

Si tratta di un ricco menù degustazione che, tra le varie portate, include piatti come "Guancetta di rana pescatrice gratinata al pan brioche, purea di piselli e rafano, salsa al burro di Malaga", "Gnocchetti di semolino, asparagi e tartufo del Roero" e "Carrè d'agnello in manto di erbe aromatiche e senape, pera Martin-Sec cotta al vino rosso"; per visionare il menù completo: https://www.ristorantelalira.com/news-ed-eventi#MenudiPasqua.

Il menù prevede la scelta del secondo piatto, tra una portata di carne o di pesce. L'ordine minimo è per 2 persone; il costo è di 40 euro a persona.



Il menù, disponibile dal 3 al 5 aprile, potrà essere acquistato da asporto oppure con consegna direttamente a casa.





Per info e prenotazioni: 015 252 0788 oppure info@ristorantelalira.it.