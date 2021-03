Assessore Caucino: “Extra Lea, dalla Regione 5 milioni in più. Siamo e saremo sempre dalla parte dei più deboli”

Nonostante il momento non facile la Regione Piemonte, grazie al lavoro dell’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, non solo riesce a mantenere il livello di servizi «extra Lea», ma li rafforza. Infatti, al capitolo «Extra Lea», per volontà dell’esponente della giunta regionale, sono stati aggiunti 4 milioni di euro. Denari che portano il capitolo a 49 milioni di euro complessivi. Non solo: grazie alla disponibilità dell’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, così come preannunciato dalla stressa Caucino nel corso della IV Commissione, è stata mantenuta fede alla promessa di aggiungere un ulteriore milione di euro per pervenire a una dotazione complessiva di 50 milioni sul suddetto capitolo. “La Regione - conclude Caucino - ancora una volta dimostra di essere concretamente dalla parte dei più deboli, nonostante il periodo di grave difficoltà che stiamo vivendo”.