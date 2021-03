Gioielli usati, dove possiamo vederli al miglior prezzo? La guida complet

Capita a tutti noi, almeno una volta all’anno, di procedere con una pulizia approfondita della nostra abitazione con lo scopo di liberarla dagli oggetti in eccesso, ed imbatterci in quella scatola di vecchi gioielli inutilizzati.

Una scatola piena di polvere e sporcizia, all’interno della quale sono però conservati preziosi che ogni volta ci promettiamo di indossare alla migliore occasione. Occasione che purtroppo non arriva mai, e la scatola continua a rimanere lì, ferma ed immobile.

Fortunatamente al giorno d’oggi gioielli usati e preziosi non devono necessariamente finire nel cestino della spazzatura una volta perso fascino ai nostri occhi, in quanto possono essere rivenduti.

Avete capito bene, grazie ad attività di compro oro e argento, è possibile ottenere un ritorno economico cedendo i propri pezzi ad un'attività che si occupa proprio del loro restauro e successivo riutilizzo.

Come fare tutto ciò e quali sono i requisiti necessari per usufruire del servizio? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi può effettuare la vendita di gioielli e preziosi?

Prima ancora di parlare del processo di valutazione, o dell’ammontare di denaro che potremo ricavare tramite la vendita, occorre approfondire in maniera adeguata i requisiti per usufruire del servizio.

Innanzitutto possono rivolgersi ad un compro oro soltanto i cittadini maggiorenni muniti di documenti di identità ancora in corso di validità. Ricordiamoci infatti che nonostante il compro oro sia un esercizio commerciale privato, non appartenente allo Stato, viene attentamente monitorato dalla Banca d’Italia.

La Banca si assicura che il commerciante rispetti tutte le norme attualmente vigenti in fatto di commercio di materiali preziosi, e che non possa in alcun modo danneggiare l’economia che ruota intorno ad essi.

All’entrata in negozio, subito dopo la valutazione che approfondiremo tra poco, sarà proprio il commerciante a richiedere l’esibizione dei propri dati anagrafici, che dovranno essere trascritti all’interno di un apposito fascicolo che registra tutte le transazioni avvenute.

Chiunque sia in possesso di questi requisiti, può prendere i gioielli inutilizzati ancora nella scatola impolverata, e procedere con la loro vendita, non prima però di aver affrontato il processo di valutazione.

Valutazione dei gioielli usati, come avviene?

Come probabilmente avrete dedotto dal paragrafo precedente, l'ultimo passo da affrontare per procedere alla vendita dei gioielli usati presso compro oro è la valutazione.

Non spaventatevi, in quanto non si tratta di un lungo processo burocratico da affrontare, ne tanto meno di un danneggiamento a carico della vostra merce. In sede, il gestore del compro oro o i dipendenti autorizzati, controlleranno attentamente tutte le caratteristiche dei gioielli.

Inizieranno effettuando la pesatura, informandosi sulla caratura, e consultando le attuali quotazioni, che naturalmente anche voi avrete sempre sott’occhio.

Un grande punto di forza del processo di valutazione dei compro oro è senza ombra di dubbio la trasparenza attraverso il quale viene effettuato.

Il tutto infatti sarà svolto proprio davanti a voi, e potrete assicurarvi che ogni dato coincida on quello espresso dal commerciante.

Al termine della valutazione riceverete una proposta economica, che sarete liberi di accettare ricevendo subito il pagamento, o declinare senza andare incontro ad alcun tipo di penale.

In conclusione, come abbiamo avuto modo di scoprire oggi, rivolgersi ad un compro oro per disfarsi una volta per tutte dei vecchi gioielli abbandonati è la strada migliore da prendere.

Non beneficeremo solo di una procedura veloce e semplice da seguire, ma anche del servizio di un’attività rigorosamente controllata dai maggiori enti finanziari, completamente sicura ed attendibile!

