Sella e Fintech District aderiscono alla campagna “M’Illumino di Meno”

Il gruppo Sella e Fintech District aderiscono alla giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Da venerdì 26 a domenica 28 marzo, infatti, per contribuire al processo di sensibilizzazione sul tema, le insegne esterne delle sedi del gruppo Sella e quelle del Fintech District a Milano resteranno spente. In particolare a Biella resteranno spente le insegne di Banca Sella sulle sedi di piazza Gaudenzio Sella e Via Italia, oltre quelle delle succursali di via Torino e del centro commerciale Gli Orsi. Sempre a Biella sarà spenta l’insegna della sede di Sella Leasing.

A Torino rimarranno spente le insegne della sede di Sella Personal Credit. A Milano insegne esterne spente di Copernico Isola for S32, l’edificio che ospita, oltre alla community del Fintech District, anche Fabrick, Axerve e Hype.

La partecipazione alla giornata di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, si inseriscono nel quadro più generale dell’attenzione e dell’impegno del Gruppo sul fronte del rispetto ambientale e dello svolgimento eco-sostenibile delle proprie attività. La sede centrale del gruppo Sella è stata costruita seguendo moderni criteri di eco-sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale con l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e di due impianti fotovoltaici che permettono un’importate riduzione di consumo di gas metano e di energia elettrica e delle relative emissioni.

L’edificio riduce al minimo lo spreco energetico grazie all’isolamento e all’inerzia termica dell’involucro, utilizza acqua di falda e piovana per i servizi igienici ed è dotato di sistemi di adeguamento e controllo automatico dell’illuminazione. Il Gruppo, inoltre, ha installato impianti fotovoltaici sulla copertura di 17 sedi e succursali sparse su tutto il territorio italiano, grazie ai quali produce autonomamente il 2% del proprio fabbisogno energetico, con il restante già coperto quasi interamente da energia elettrica rinnovabile proveniente da fonte idroelettrica.

L’edificio a Milano che ospita il Fintech District ha ottenuto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) “Platinum” che caratterizza gli stabili che fanno un utilizzo efficiente delle risorse, usano meno acqua ed energia e riducono le emissioni di gas serra permettendo di risparmiare nei costi di gestione. La certificazione LEED fornisce un insieme di standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili ed è attualmente il sistema di certificazione degli edifici su base volontaria più diffuso al mondo.

“M'illumino di Meno” è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere le luci non indispensabili e ridurre così i consumi.